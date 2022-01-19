Rezidansta negatife döndüler

Sosyetenin önde gelen isimlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, koronavirüsü atlattı. Geçtiğimiz günlerde testleri pozitif çıkan ikili, Levent'teki rezidanslarında karantinaya girerek izole olmuştu. Negatife dönen çift, arkadaşlarıyla bir araya geldi. Çift, 3 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz ekim ayında Vaniköy'deki yalılarında aile arasında sade bir nikâhla evlenerek taçlandırmıştı.