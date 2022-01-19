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19 Ocak 2022 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:19 Ocak 2022 Çarşamba 11:30:00

Rezidansta negatife döndüler

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Sosyetenin önde gelen isimlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, koronavirüsü atlattı.

Sosyetenin önde gelen isimlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, koronavirüsü atlattı. Geçtiğimiz günlerde testleri pozitif çıkan ikili, Levent'teki rezidanslarında karantinaya girerek izole olmuştu. Negatife dönen çift, arkadaşlarıyla bir araya geldi. Çift, 3 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz ekim ayında Vaniköy'deki yalılarında aile arasında sade bir nikâhla evlenerek taçlandırmıştı.

Etiketler : Rezidansta negatife döndüler Hacı Sabancı Nazlı Kayı çifti
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