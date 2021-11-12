Reynmen, Ece'ye 5 bin lira ödeyecek

Sunucu Ece Erken kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Reynmen lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni ve rapçi Yusuf Aktaş'a açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, Ece Erken'i haklı bularak Reynmen'i 5 bin lira manevi tazminata hükmetti. Reymen, İki yıl önce Ramazan ayında, cama çıkarak ezan okuduğu görüntülerini kendi hesabından, "Ezan okunuyor mu diye bakmaya çıktı" notuyla paylaşınca, Erken, sunucu olduğu programda ezanla dalga geçtiği gerekçesiyle eleştirilmişti. Reynmen de Erken'e sosyal medya hesabından 'Bitmek bilmedi karalamalarınız, leşsiniz, ucuzsunuz' şeklinde açıklama yapmıştı.

Neslihan KESKIN