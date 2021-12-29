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29 Aralık 2021 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:29 Aralık 2021 Çarşamba 12:00:00

Retro Sevcan

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Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, sosyal medyada yayınladığı görüntülerle herkesi tebessüm ettirdi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, sosyal medyada yayınladığı görüntülerle herkesi tebessüm ettirdi. Orhan, 5 yıl önce konser için gittiği Avustralya'da çektirdiği retro fotoğrafları hesabından paylaştı. Sevcan, 19.yy kıyafetleriyle çekilmiş gönderisine "Bir zamanlar ben de düşestim" notu düştü.

Etiketler : Retro Sevcan Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan
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