Retro Sevcan

Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, sosyal medyada yayınladığı görüntülerle herkesi tebessüm ettirdi. Orhan, 5 yıl önce konser için gittiği Avustralya'da çektirdiği retro fotoğrafları hesabından paylaştı. Sevcan, 19.yy kıyafetleriyle çekilmiş gönderisine "Bir zamanlar ben de düşestim" notu düştü.

