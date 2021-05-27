Resim sergisi açmak istiyor

'Maraşlı' dizisinde rol alan Sinem Akyol, hayallerinden birinin resim sergisi açmak olduğunu söyledi. Pandemi döneminde resim yapmaya yoğunlaştığından bahseden oyuncu, ilerleyen zamanlarda yaptığı bu eserleri sanatseverlerle buluşturmanın hayalini kuruyor. Oyuncu, yakın çevresinin eserlerini de beğendiğini sözlerine ekledi.

