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22 Eylül 2022 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 12:00:00

Repertuvar yemeği

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31 yıl sonra bir araya gelen 90'ların fenomen müzik grubu İzel-Çelik-Ercan, önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere yansıdı.

31 yıl sonra bir araya gelen 90'ların fenomen müzik grubu İzel-Çelik-Ercan, önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Bir mekânda birlikte yemek yiyen grubun keyifli olduğu görüldü. Çıkışta habercilerle sohbet eden fenomen üçlüden Saatçi, "31 yıl aradan sonra beşinci konserimizi vereceğiz. Repertuvar o kadar geniş ki bu sefer hangi şarkıları söyleyemeyeceğimizi tartıştık. Yaklaşık 56 şarkı seçtik fakat bir konserde 25-30 şarkı söylüyoruz" dedi. Grup, 25 Eylül'de Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya gelecek.

Etiketler : Repertuvar yemeği İzel-Çelik-Ercan Arnavutköy
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