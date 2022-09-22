Repertuvar yemeği

31 yıl sonra bir araya gelen 90'ların fenomen müzik grubu İzel-Çelik-Ercan, önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Bir mekânda birlikte yemek yiyen grubun keyifli olduğu görüldü. Çıkışta habercilerle sohbet eden fenomen üçlüden Saatçi, "31 yıl aradan sonra beşinci konserimizi vereceğiz. Repertuvar o kadar geniş ki bu sefer hangi şarkıları söyleyemeyeceğimizi tartıştık. Yaklaşık 56 şarkı seçtik fakat bir konserde 25-30 şarkı söylüyoruz" dedi. Grup, 25 Eylül'de Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya gelecek.