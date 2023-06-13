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13 Haziran 2023 Salı 07:20:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 07:20:00

Rengarenk Nil

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Nil Karaibrahimgil, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konseri'nde sevenleriyle bir araya geldi.

Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konseri'nde sevenleriyle bir araya geldi. Karaibrahimgil, dünden bugüne kadar olan şarkılarını binlerce kişilik koro eşliğinde seslendirdi. Karaibrahimgil, kendine özgü tarzı ve etkileyici sesiyle unutulmaz bir gece yaşattı. 'Renkli 90 Dakika' konseptiyle sahne alan Karaibrahimgil, performansıyla müzikseverlerin beğenisini kazandı. Sırt dekolteli siyah tulumunun üstündeki rengarenk detaylarla dikkat çeken şarkıcı, adeta sahnesine güneş gibi doğdu. Bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında Mardin'den İstanbul'u gezmeye gelen çocuklarda Nil Karaibrahimgil'in konserindeydi. Onlarca Nil hayranı olan minik, konserin tadını çıkararak doyasıya eğlendi.

Etiketler : nil karaibrahimgil şarkıcı tarz
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