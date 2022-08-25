Rekor izlenme

Başrollerini Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın paylaştığı dijitalde yayınlanan 'Zeytin Ağacı' dizisi kırılması zor bir rekora imza attı. Yapım, 88,5 milyon saat izlemesiyle dünya genelinde altıncı olurken, Türkiye'de zirveye yerleşti. Dizide, çok yakın üç kız arkadaştan birinin hastalığının nüksetmesi sonucu, yeni bir tedavi yöntemi denemek istemesi ve Ayvalık'a giderek tedavi olmaya başlamasıyla, bu üç arkadaşın değişen yaşamları anlatılıyor.