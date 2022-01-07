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07 Ocak 2022 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:07 Ocak 2022 Cuma 14:30:00

Reklam piyangosu

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Murat Yıldırım, üç yıl önce bir mutfak aletleri markası için eşi İmane Elbani'yle birlikte kamera karşısına geçmişti. İ

Murat Yıldırım, üç yıl önce bir mutfak aletleri markası için eşi İmane Elbani'yle birlikte kamera karşısına geçmişti. İkili yine güçlerini birleştirdi. "Aziz' dizisinde beraber kamera karşısına geçen çift, bu kez bir halı reklamında rol aldı. İkilinin, reklam filminden 1 milyon TL aldığı iddia edildi. Öte yandan Murat Yıldırım'a çok sayıda dizi teklifi yağdığı da öğrenildi.

Etiketler : Reklam piyangosu Murat Yıldırım İmane Elbani
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