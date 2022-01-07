Reklam piyangosu

Murat Yıldırım, üç yıl önce bir mutfak aletleri markası için eşi İmane Elbani'yle birlikte kamera karşısına geçmişti. İkili yine güçlerini birleştirdi. "Aziz' dizisinde beraber kamera karşısına geçen çift, bu kez bir halı reklamında rol aldı. İkilinin, reklam filminden 1 milyon TL aldığı iddia edildi. Öte yandan Murat Yıldırım'a çok sayıda dizi teklifi yağdığı da öğrenildi.