Reddedildim

Oyuncu Furkan Andıç, katıldığı bir programda "Hiç reddedildin mi?" sorusuna karşılık "Çok hüzünlü bir reddedilme hikayem var" dedi. Andıç olayı şu sözlerle anlattı: "Zamanında bir kızdan çok fazla hoşlanmaya başlamıştım. Bir anda cesaretimi toplayıp karşısına çıkıp hissettiğim duyguları ona itiraf ettim. Fakat kız beni reddederek, en yakın arkadaşının bana aşık olduğunu söyledi. Bu şekilde bir reddedilme hikayem var."