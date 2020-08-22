Ünlü gitarist Jack Sherman hayatını kaybetti

Red Hot Chili Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Amerikalı rock grubu Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman, 64 yaşında öldü. Ölüm nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.
BBC'nin haberine göre, grupla aynı ismi taşıyan çıkış albümünde çalan ve grubun 1984 yılındaki ilk ABD turnesine katılan Sherman 64 yaşında hayatını kaybetti.
Red Hot Chilli Peppers'ın ikinci albümündeki şarkıların yazılmasına da katkıda bulunan Sherman'ın ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.
Grubun Twitter'daki resmi hesabında "Jack Sherman'ın öbür dünyaya huzur içinde göçmesi" dileğinde bulunuldu.
Bob Dylan ve George Clinton gibi sanatçılarla da çalışan Sherman, Red Hot Chilli Peppers'ın kurucu üyesi gitarist Hillel Slovak'ın yerine geçmiş, grup 1985'de yoluna yine Slovak ile devam etmeye başlamıştı.
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