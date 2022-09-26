Serdar Ortaç, Doğu Demirkol'un 'Alelade Show' programına katıldı. Programın diğer konuklar arasında yer alan rapçi Norm Ender'i sektörde bildiğini söyleyen Ortaç, ''Gazapizm'e bayılıyorum, Ceza'ya bayılıyorum, bu üçüne bayılıyorum, onun dışında rapten nefret ediyorum'' dedi. Popçuları her defasında eleştiren Norm Ender ise Serdar Ortaç ile kebap yediklerini söyledi. Ortaç ise Ender'e "Popçuları eleştiriyorsun ya, ben rap'in babasını yaparım'' dedi.