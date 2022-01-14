Rapçiler ücrette popçuları solladı

Popçuların ardından rapçilerinde aldığı ücretler ortaya çıktı. Zirveye 170 bin lira ile Sefo ve Uzi oturdu.

Yıl boyunca konserden konsere koşan şarkıcıların aldıkları ücretler dudak uçuklatırken rapçilerin de sahne fiyatları belli oldu. Rapçilerin aldığı konser ücretleri 15 bin ve 170 bin arasında değişkenlik gösteriyor. Zirvede konserden 170 bin TL kazanan Sefo ve Uzi var. İşte aldıkları ücretler:

Sefo: 170.000 TL

Uzi: 170.000 TL

Batuflex & Lvbel C5: 140.000 TL

Çakal & Reckol: 120.000 TL

Gazapizm: 120.000 TL

Norm Ender: 85.000 TL

Şehinşah: 40.000-45.000 TL

Khontkar: 35.000-40.000 TL

Ceg: 40.000 TL

Heijan & Muti: 60.000 TL

No.1: 65.000 TL

Hidra: 15-20.000 TL

Sancak: 35.000 TL

Taladro: 35.000 TL