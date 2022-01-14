Rapçiler ücrette popçuları solladı
Popçuların ardından rapçilerinde aldığı ücretler ortaya çıktı. Zirveye 170 bin lira ile Sefo ve Uzi oturdu.
Popçuların ardından rapçilerinde aldığı ücretler ortaya çıktı. Zirveye 170 bin lira ile Sefo ve Uzi oturdu.
Yıl boyunca konserden konsere koşan şarkıcıların aldıkları ücretler dudak uçuklatırken rapçilerin de sahne fiyatları belli oldu. Rapçilerin aldığı konser ücretleri 15 bin ve 170 bin arasında değişkenlik gösteriyor. Zirvede konserden 170 bin TL kazanan Sefo ve Uzi var. İşte aldıkları ücretler:
Sefo: 170.000 TL
Uzi: 170.000 TL
Batuflex & Lvbel C5: 140.000 TL
Çakal & Reckol: 120.000 TL
Gazapizm: 120.000 TL
Norm Ender: 85.000 TL
Şehinşah: 40.000-45.000 TL
Khontkar: 35.000-40.000 TL
Ceg: 40.000 TL
Heijan & Muti: 60.000 TL
No.1: 65.000 TL
Hidra: 15-20.000 TL
Sancak: 35.000 TL
Taladro: 35.000 TL