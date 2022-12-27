Rapçi Yusuf Yiğit Duman'dan “Zamanı Geldi” isimli yeni single

2022 senesi boyunca "Vibe is Tight" , "Mikrofondan Atıyo'm Golümü" gibi şarkılarıyla başarı çıtasını yükseltip yayınladığı İngilizce singlelar ve hazırladığı İngilizce albüm ile, öte yandan açmış olduğu "Yusuf Yiğit Duman Foundation" vakfıyla adından çokça söz ettiren Yusuf Yiğit Duman, "Zamanı Geldi" ismiyle piyasaya çıkacak olan yeni single'ına odaklanmış durumda.



"Daha farklı ve bir öncekinden daha iyi, daha sağlam projeler" mottosuyla hareket eden sanatçı, yeni şarkısıyla alakalı " Bekleyin ve görün. Sabah akşam durmadan boşuna çalışmadığımızı ve verdiğimiz emeklerin ne seviyede olduğunu bir kez daha göreceksiniz. " açıklamalarını yapıyor.

2023 yılı için ise önceliğinin İngilizce albümü "Yusuf Yiğit Duman, Sincerely" i tamamlamak ve yayına hazır hale getirmek olduğunu aktaran Yiğit Duman, bu albümün dışında Türkçe şarkılar yayınlanacağını, Türkçe şarkılar yayınlanırken İngilizce albümün yanı sıra yine İngilizce singlelar da olabileceğini ekliyor.

Yusuf Yiğit Duman, "Bana Anlatma" albümünün son çıkan Türkçe parçası "Mikrofondan Atıyo'm Golümü" işaret ederek "Bana Anlatma" albümünün zaman içinde yavaş yavaş bu şekilde tamamlanacağı söylüyor ve bir nevi konseptinin bu albüm için bu şekilde ilerlediğini belirtiyor.