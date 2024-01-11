Rapçi Cioman, 'Haram Para' isimli şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. Cioman yapımcılığını Harun Savaş Aksoylu ve Fatih Aksoylu'nun üstlendiği çalışma için "Son zamanlarda güzellik merkezlerinde dolandırıcılık olayları çok konuşuluyor ben de oradan esinlenerek şarkı yaptım. Eğlenceli bir şarkı umarım dinleyenler de bizler kadar eğlenip beğenir" dedi. Musicom Prodüksiyon etiketiyle yayınlanan şarkı çıktığı günden itibaren sosyal medya başta olmak üzere tüm dijital platformlarda paylaşım rekoru kırdı.