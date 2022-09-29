‘Rap ve senfoni güzel oldu'

Rapçi Gazapizm Orhan Şallıel yönetimindeki 100 kişilik orkestra ve koro ekibiyle 8 Ekim'de vereceği konserin hazırlıklarına başladı. Gazapizm ve Orhan Şallıel Maximum Uniq'teki sahneleri öncesi provada bir araya geldi. Rap müzik ile senfoni orkestrasını harmanlayan Şallıel, "Şarkıları bu işe çok uygun. Birlikte çalıştığı müzisyenler de gayet donanımlı. Belli düşünceleri var ve gayet vizyoner insanlar. Onlarla çalışmak çok güzel oldu. Bu projeden sonra koroya katılım iki kat arttı" dedi. Gazapizm ise, yurt dışı hayali olduğunu söyleyerek, "Şimdi projeyi daha fazla insanla buluşturmak hatta mümkün olursa yurt dışına da taşımak gibi düşüncelerim var" dedi.