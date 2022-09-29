VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yaya geçidinde “hayata saygı duruşu” yapıldı
GSB yurtlarında yerleştirme oranı yüzde 92'ye ulaştı
Midye yetiştiriciliğinde verimi etkileyen unsurlar Karadeniz'deki tesiste araştırılıyor
Berber ve kuaförlerin haftanın bir günü kapalı olması uygulaması ertelendi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
NATO: Boru hatlarına yönelik sabotaj kararlı karşılık bulacak
Belçika'da enflasyon 47 yılın rekorunu kırdı
Edremit Körfezi'ndeki işletmeciler turizmi 12 aya yaymayı hedefliyor
Bursa'da üretim yapan firma 46 ülkeye ev tekstili ürünleri ihraç ediyor
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD'li Natasha Howard'la prensipte anlaştı
Rekortmen Haaland, Premier Lig'de ilk derbisine çıkacak
DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavı 1 Ekim'de
Kremlin tarih verdi! Ortalığı karıştıracak açıklama
"Kamu bankalarına talimatı veriyorum"
AB'nin yeni iş birliği modeli: Avrupa Siyasi Topluluğu
Yeşilçam'ın usta aktörü Göksel Arsoy 65 yıllık sinema hayatını ve anılarını anlattı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Hem sahada hem masada güçlüyüz
Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere 1800 liralık destek müjdesi
Tarihinin en yüksek seviyesine çıktı
Ege'de Türkiye'ye karşı sinsi plan!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! 3 terörist yakalandı
Türkiye sorusu terletti... ABD'den Yunanistan itirafı!
Teröre 3'lü operasyon! Hainin işbirlikçiler yakalandı
29 Eylül 2022 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 14:30:00

‘Rap ve senfoni güzel oldu'

ABONE OL

Rapçi Gazapizm Orhan Şallıel yönetimindeki 100 kişilik orkestra ve koro ekibiyle 8 Ekim'de vereceği konserin hazırlıklarına başladı.

Rapçi Gazapizm Orhan Şallıel yönetimindeki 100 kişilik orkestra ve koro ekibiyle 8 Ekim'de vereceği konserin hazırlıklarına başladı. Gazapizm ve Orhan Şallıel Maximum Uniq'teki sahneleri öncesi provada bir araya geldi. Rap müzik ile senfoni orkestrasını harmanlayan Şallıel, "Şarkıları bu işe çok uygun. Birlikte çalıştığı müzisyenler de gayet donanımlı. Belli düşünceleri var ve gayet vizyoner insanlar. Onlarla çalışmak çok güzel oldu. Bu projeden sonra koroya katılım iki kat arttı" dedi. Gazapizm ise, yurt dışı hayali olduğunu söyleyerek, "Şimdi projeyi daha fazla insanla buluşturmak hatta mümkün olursa yurt dışına da taşımak gibi düşüncelerim var" dedi.

Etiketler : Rap ve senfoni güzel oldu Rapçi Gazapizm Orhan Şallıel
Dilerim bir daha olmaz

Dilerim bir daha olmaz
Soğuğa karşı ceket önlemi

Soğuğa karşı ceket önlemi
Ablalık sevgisi

Ablalık sevgisi
82 çocuğu ısıttı

82 çocuğu ısıttı
Konserde zorlandı

Konserde zorlandı
Çekimler başladı

Çekimler başladı
17'nci yıl kutlaması

17'nci yıl kutlaması
Siyah kuşak Hafsanur

Siyah kuşak Hafsanur
Düğününde iki gelinlik giyecek

Düğününde iki gelinlik giyecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes