01 Ocak 2021 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:01 Ocak 2021 Cuma 11:30:00
Rap müziğin genç ismi Sefo'dan yalnızlar için şarkı
Rap müziğin genç ismi Sefo, yeni şarkısı 'Young Star'la müzikseverlerle buluştu.
Şarkının söz ve müziğine de imza atan Sefo 'Young Star'ı kendisini yıldız hisseden herkes için yazdığını söyledi. Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen çekimlerde şarkıcıya İngiliz, Japon, İspanyol, İsveçli, Kazak ve Türk olmak üzere 5 farklı milletten oyuncu eşlik etti.
- Yavuz Bingöl'den Mehmet Akif Ersoy eleştirilerine yanıt: Ne cahilliğim kaldı ne başka bir şey! Ruhunu incittiler
- Orhan Baba da aşı olacak
- Dilan Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses ile araları iyi
- Zeynep Alkan'ın ameliyat sonrası alışveriş keyfi
- Rap müziğin genç ismi Sefo'dan yalnızlar için şarkı
- Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere yeni yıla yorgun giriyor