Rap müziğin genç ismi Sefo'dan yalnızlar için şarkı

Şarkının söz ve müziğine de imza atan Sefo 'Young Star'ı kendisini yıldız hisseden herkes için yazdığını söyledi. Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen çekimlerde şarkıcıya İngiliz, Japon, İspanyol, İsveçli, Kazak ve Türk olmak üzere 5 farklı milletten oyuncu eşlik etti.