Rap kültürü ile büyüdüm

Açelya Topaloğlu ile Sergen Deveci'nin başrollerini paylaştığı 'Nalan' filmi beyazperde için gün sayıyor. Deveci, filmde ünlü rap müzik sanatçısı Talat olarak sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Deveci rolüyle ilgili, "Rap müzik kültürü ile büyümüş ve benimsemiş birisiyim. Rap sanatçılarına büyük saygı duyuyorum, kendim de amatör olarak rap müzikle uğraşmayı seviyorum, ama gün yüzüne çıkartacak kadar güvenemem" dedi.