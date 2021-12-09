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09 Aralık 2021 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:09 Aralık 2021 Perşembe 14:00:00

Rap kültürü ile büyüdüm

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Açelya Topaloğlu ile Sergen Deveci'nin başrollerini paylaştığı 'Nalan' filmi beyazperde için gün sayıyor.

Açelya Topaloğlu ile Sergen Deveci'nin başrollerini paylaştığı 'Nalan' filmi beyazperde için gün sayıyor. Deveci, filmde ünlü rap müzik sanatçısı Talat olarak sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Deveci rolüyle ilgili, "Rap müzik kültürü ile büyümüş ve benimsemiş birisiyim. Rap sanatçılarına büyük saygı duyuyorum, kendim de amatör olarak rap müzikle uğraşmayı seviyorum, ama gün yüzüne çıkartacak kadar güvenemem" dedi.

Etiketler : Rap kültürü Açelya Topaloğlu Sergen Deveci
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