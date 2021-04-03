Rahatsız olan takip etmesin!

'Sadakatsiz' dizisinde rol alan Özge Özder, kızı Eva Luna'yla verdiği pozlara olumsuz yorumlarda bulunanlara isyan etti. Oyuncu bir paylaşımında bir arkadaşı için 'süt annemiz' yorumunu yapması üzerine, 5 aylık bebeği olan bir arkadaşının Eva Luna'ya birkaç kez süt sağıp getirdiğini anlattı. Özder bir takipçisinden gelen 'Emzirmek zoruna mı gitti?' eleştirisi karşısında neye uğradığını şaşırdı. Oyuncu, görüntülerden rahatsız olanların kendisini takip etmemesini istedi.