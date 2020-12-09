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09 Aralık 2020 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:09 Aralık 2020 Çarşamba 08:31:00

Rafet El Roman eski eşi Tuğba Altıntop'un sözlerini yalanladı! 'Öyle bir şey olmadı'

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Rafet El Roman, eski eşi Tuğba Altıntop'un yıllar sonra yaptığı 'Beni aldattı' açıklamalarını, 'Öyle bir şey olmadı' diyerek reddetti.

Rafet El Roman, eski eşi Tuğba Altıntop’un ‘Evli olduğumuz zaman Rafet’i otelde sevgilisiyle gördüm’ açıklamasının ardından bu sözlerin yalan olduğunu söyledi. Kariyerinin 25. yılında 4. Türkiye Altın Marka Ödül Töreni’nde ‘Onur Ödülü’nün sahibi olan Rafet El Roman, Hilton Bomonti Center’da ödülünü aldı. Gece sonunda basının karşısına çıkan El Roman, eski eşinin sözlerinin hatırlatılması üzerine “Birincisi o yalan. Tuğba Hanım hiç böyle bir şeye şahit olmadı" dedi.

ÇAĞKINLIK DOĞRU KİŞİYİ BULANA KADAR

Hakkında çizilen ‘çapkın’ imajının da doğru olmadığını aktaran yorumcu, ‘’Adım çıkmış çapkına, inmez Mecnun’a... Hayatımda biri olduğu zaman, sadakatli bir insanım. Benim bu ufak tefek, çapkınlık turlarımda doğru kişiyi bulana kadar” diye konuştu.

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Etiketler : Tuğba Altıntop Rafet El Roman çapkın magazin
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