Psikolojik destek aldım

Sefo, ünlü olduktan sonra destek aldığını söyledi. Rapçi, "Zaman zaman psikolojik olarak etkileniyorum ve destek alıyorum. Çok faydasını gördüm" dedi.

Son dönemde yıldızı parlayan rapçi Sefo, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere yansıdı. Sefo, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Son zamanlarda spora önem veren Sefo, kaslarıyla anılmak istemediğini söyledi. Sefo, "Vücutla değil de şarkı ile ön plana çıkmak istiyorum. Kıyafetlerim daha ön planda olabilir. Vücudumla öne çıkacağımı düşünmüyorum. Belki daha kaslı bir hale gelirsem olabilir" dedi. Sefo, bir süredir yaşadığı uyku sorununu sarı kantaron çayı ile çözdüğünü belirtti. Rapçi, "Sarı Kantaron çok önemli. Her gece uyumadan bir çay yapıyorum. Depresyona da iyi geliyor. İlaçlara başlamak yerine bitkisel, daha doğal olan şeylerden başlamak istedim" dedi.

ÖZEL HAYAT SESSİZLİĞİ



Sefo, ünlü olduktan sonra psikolojik destek aldığını söyledi. Rapçi, "Zaman zaman psikolojik olarak etkileniyorum. Onu da düzeltmeye çalışıyorum. Destek alıyorum. Çok faydasını gördüm" dedi. Oyuncu Melisa Döngel ile ilişkilerine bir şans daha veren Sefo, habercilerin soruları karşısında, "İlişki konusuyla alakalı fazla açıklama yapmak istemiyorum" diyerek aşk hayatı hakkında konuşmak istemedi.