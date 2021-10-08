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08 Ekim 2021 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:08 Ekim 2021 Cuma 08:00:00

Prostat hastaları 'yakıotu çayı' içsin

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Mesane ve prostat kanseri hastaları düzenli olarak 'yakıotu çayı' içtiğinde şikayetlerinde azalma olur. Ameliyat sonrası ortaya çıkan rahatsızlıklar en aza iner.

Mesane ve prostat kanseri hastaları düzenli olarak 'yakıotu çayı' içtiğinde şikayetlerinde azalma olur. Ameliyat sonrası ortaya çıkan rahatsızlıklar en aza iner.

Her erkekte doğuştan bulunan ve yaşla birlikte hormon dengesinin değişmesi nedeniyle büyümeye başlayan prostat, hayat kalitesini oldukça düşürüyor. Bitkisel tedavi uzmanları prostat hastaları için 'yakıotu'nu öneriyor. Son derece şifalı ve zararsız olan yakıotunu, küçük çiçekleri ve çiçek renklerinin kırmızımsı, açık pembe veya beyazımsı oluşundan tanıyabilirsiniz. Sap, yaprak ve çiçekleri olmak üzere bitkinin tümü toplanılarak kullanılabilir. Prostat hastalıklarında (prostat iltihabı, prostat büyümesi) kullanılan etkin bir bitki olarak tanınan yakıotuyla hazırlanan çaylarla tedaviye başlanıldığında kişide gevşeme ve rahatlık görülür. Bu etkiyle, geceleri çok sık olan tuvalete gitme ihtiyacında bir azalma olduğu belirgin bir şekilde kendini gösterir. İdrar kesesi hastalıklarına karşı da çay kürü etkili olarak kullanılmaktadır. Üç kere prostat ameliyatı olmuş bir hastanın (kanser olduğu tespit edilmiş) durumu hiç de iyi değilken, yakıotu çayı içmesi tavsiye edilen kişilerin sağlığına kavuşmuş olduğu belirtilmektedir. Prostat ameliyatı yapılmışsa, operasyon sonrası ortaya çıkan yanmalara veya meydana gelebilecek daha başka rahatsızlıklara karşı da yakıotu büyük bir başarı sağlar. Mesane, prostat, döl yatağı kanseri ve böbrek hastalıklarında çay tedavisi oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Bu hastalıklarda, tıbbi tedavinin yanı sıra küçük çiçekli yakıotu çayının, iyileşmeyi destekleyebilecek bir kür olarak kullanılmasında hiçbir sakınca yoktur. İçerdiği etken maddeler, tedaviye olumsuz etki etmeyeceğini kanıtlamaktadır.

SUYUN ISISINA DİKKAT EDİN

İnce kıyılmış ve kurutulmuş yarım tatlı kaşığı küçük çiçekli yakıotu, bir su bardağı kaynar su ile haşlanır (kaynatılmaz). Su bardağının ağzı kapatılarak yaklaşık 10 dakika demlenmeye bırakılır, bu süre sonunda süzülür. Yeni demlenmiş çay, sabah aç karnına ve akşam yemeğinden yarım saat önce olmak üzere yalnızca günde 2 defa birer bardak hazırlanarak içilir. Hastalığın tamamen geçmesi için, bu çayı uzun bir süre içmek gerekebilir. Tavsiye edilen kür süresi 2 haftadır.

Etiketler : Prostat hastaları yakıotu çayı Ameliyat
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