Projelerini erteledi

Eski manken Demet Şener, yaşanan deprem felaketi nedeniyle projelerini ertelediğini söyledi. Şener, ''Birkaç güzel proje vardı fakat deprem nedeniyle şu anda tek önceliğimiz bu süreci atlatmak. Projeler sonrasında yine konuşulur" dedi. Deprem için ilgili kurumlarla irtibata geçip yardım çalışmalarında bulunduğunu söyleyen Şener, ''Tüm ülke olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. Ama inşallah tüm bu yaralarımızı en hızlı şekilde, yine hep beraber, yine biz bize saracağız'' dedi.

