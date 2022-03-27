Projeleri okuyor

'Kanunsuz Topraklar' dizisindeki oyunculuğuyla Dubai'de düzenlenen 'Murex D'Or Uluslararası Ödül Töreni'nde 'Yılın Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu'su ödülünü olan oyuncu Uğur Güneş, setlere dönüyor. Oyuncu gelen projeleri değerlendirdiğini belirtti. Güneş, "Şu an var bir sürü proje. Senaryolar geliyor, okuyorum. Eylül ayına kadar dijital bir platformda film yapmayı düşünüyorum" dedi.