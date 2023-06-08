Projeler okuyor

Rol aldığı dizilerdeki performansıyla yapımcıların radarına giren oyuncu Eylül Toros, çok sayıda yeni projeden teklif aldığını açıkladı. Şimdilerde senaryo okuyan genç oyuncu, yeniden kamera karşısına geçeceğini söyledi. Latin Amerika ülkelerine satılan yeni bir dizi için de görüşmeler yapan Toros, "Çocukken hayalini kurduğum oyunculuk mesleğinde şimdi daha sağlam adımlar atıyorum. Aldığım projelerin kalitesi, doğru yolda olduğumu gösteriyor" diyor.