Proje öncesi tatil

En son ekranlara veda eden 'Aşk Mantık İntikam' dizisinde yer alan oyuncu Burcu Özberk, tatiline devam ediyor. Tek başına Bali'ye giden oyuncu bu kez soluğu annesiyle Kıbrıs'ta Concorde Otel'de aldı. Yeni sezonda ekrana döneceğini belirten oyuncu, "Şu an görüştüğüm ama netleşmeyen çok fazla proje var, en yakın zamanda tekrar ekranlarda olacağım ama şuan sadece tatilin tadını çıkarmak istiyorum" dedi.