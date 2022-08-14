Programındaki hikayeleri kaleme alacak

'Bir Şansım Olsa' programıyla ekranda boy gösteren Sungur, açıklamalarda bulundu. Sunucu, yapımda anlatılan hikayelerde kendini bulduğunu, konuklarla konuşurken empati yaptığını söyledi. Sungur, "Programı sadece iş olarak görmüyorum, sanki tanıdıklarımla dertleşiyormuş gibi hissediyorum ve bana iyi geliyor. Bir hayata dokunmak o kadar değerli ki" dedi. Sungur, karşılaştığı hikayeleri sinema filmi ve dizi olarak senaryolaştırmak istediğini belirtti.