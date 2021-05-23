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23 Mayıs 2021 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2021 Pazar 17:00:00

Prince için taciz suçlaması

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İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor Rememberings (Hatıralar) kitabında , 5 yıl önce hayatını kaybeden ABD'li ünlü şarkıcı Prince'in tacizine ve şiddetine uğradığını yazdı.

İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor Rememberings (Hatıralar) kitabında , 5 yıl önce hayatını kaybeden ABD'li ünlü şarkıcı Prince'in tacizine ve şiddetine uğradığını yazdı. O'Connor, "Malikânesinde bana saldırdığında elinden zor kurtuldum" dedi.

Etiketler : Sinead O'Connor irlanda prince taciz şiddet
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