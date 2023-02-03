Prestijli gala

Merhum Hilmi Topaloğlu'nun prodüktörlük hayatının ve müzik şirketindeki şarkıcıların yükseliş hikayesinin anlatıldığı 'Prestij Meselesi' filminin galası önceki akşam Kanyon AVM'de gerçekleşti. Murat Tokat imzalı yapımda yönetmenliğini, senaryosunu ve başrolünü Mahsun Kırmızıgül üstleniyor. Filmde Melisa Döngel, Engin Hepileri, Biran Damla Yılmaz ve Eser Yenenler gibi isimler yer aldı. Bugün vizyona giren filmde Hilmi Topaloğlu'na hayat veren Hepileri, "İnanarak çektiğimiz bir film. Türk sineması için çok değerli" diye konuştu.