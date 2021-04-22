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22 Nisan 2021 Perşembe 09:48:00 - Güncelleme:22 Nisan 2021 Perşembe 09:48:00

‘Prens'ler gibi çekim!

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Dijital komedi dizisi 'Prens'te rol alan Aslı Tandoğan, 'Virtual Production' (sanal prodüksiyon) olarak adlandırılan teknolojiyle çekimlerin gerçekleştiğini söyledi.

Dijital komedi dizisi 'Prens'te rol alan Aslı Tandoğan, 'Virtual Production' (sanal prodüksiyon) olarak adlandırılan teknolojiyle çekimlerin gerçekleştiğini söyledi. Türkiye'de ilk kez böyle bir sistemin kullandığını ifade eden oyuncu, setteki süreci şu sözlerle anlattı: ''Dev bir ekran önünde çekimlerimizi yapıyoruz. Ve arkamızdaki o dev ekran aslında bizim dizide kullandığımız tüm mekanları içinde barındırıyor. Eğlenceli bir ortamda çalışıyoruz.''

Etiketler : aslı tandoğan prens çekim
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