Prenses İrem

Popçu İrem Derici, Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde sevenleriyle bir araya geldi. Derici, dünden bugüne kadar olan sevilen eserlerini hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Şarkı aralarında seyircisiyle sohbet eden Derici, "Bugün dünyanın merkezine geliyorum diye prenses gibi giyinip gelmek istedim. Normalde bu kadar süslenmem" dedi. Popçu dansları ve gül kurusu elbisesiyle dikkat çekti.