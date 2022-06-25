VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Asgari ücret trafiği hızlandı
1 yılda tam 2,1 milyar metreküp gazı sisteme aktardı
MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Kirişci: Yangın kontrol altına alındı
İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem
Pençe-Kilit'te 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Film hazırlığı
Oyunculuktan şarkıcılığa geçiş
İş ve tatil bir arada
Kendini işe verdi
Prenses gibi yetiştirildim
Hem yazdı hem söyledi
Setlere dönüyor
Profesör ile yeni ortaklık
Dominik'ten Bodrum'a
Dijitalde ilk başarı
Düğün Türkiye'de olacak
Her gün iki bardak süt içilmeli: Bu sayede laktoz intoleransını önleyebilirsiniz
Bebeğiniz kilo alamıyorsa besin alerjisi olabilir
Yaz sıcağında çayı kahveyi azaltın
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 25 Haziran
"Marmaris'teki yangında 4 bin 500 hektarlık alan zarar gördü"
İstanbul Valiliği'nden kaçak göçle mücadele paylaşımı
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten kürtaj çağrısı
25 Haziran 2022 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:25 Haziran 2022 Cumartesi 13:00:00

Prenses gibi yetiştirildim

ABONE OL

Popçu Ece Seçkin Youtube'da bir programa konuk oldu. Seçkin yapımda, çocukluğunu, büyüme hikayesini ve kırılma noktalarını ilk kez anlattı.

Popçu Ece Seçkin Youtube'da bir programa konuk oldu. Seçkin yapımda, çocukluğunu, büyüme hikayesini ve kırılma noktalarını ilk kez anlattı. Hayatının müzikle geçtiğini belirten şarkıcı çocukluğunda prenses gibi yetiştirildiğini belirtti. Seçkin, "Bütün çocukluğu ve hayatı müzik ile yoğrulmuş biriyim. Bir ailenin tek kızı aynı zamanda prenses gibi yetiştirilmiş biriyim. Ailem çok düşkündü bana" dedi.

Etiketler : ece seçkin youtube prenses ece seçkin çocukluğu
Gülben'e kırgınım

Gülben'e kırgınım
Dizinin adı değişti

Dizinin adı değişti
Yunuslarla yüzdüler

Yunuslarla yüzdüler
Bedava tatil

Bedava tatil
Oğluna yüzme dersi

Oğluna yüzme dersi
Moral depoluyor

Moral depoluyor
Keşif köpeklerine zorlu eğitim

Keşif köpeklerine zorlu eğitim
Asker yolu gözlüyor

Asker yolu gözlüyor
1. yıl kutlaması

1. yıl kutlaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX