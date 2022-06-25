Prenses gibi yetiştirildim

Popçu Ece Seçkin Youtube'da bir programa konuk oldu. Seçkin yapımda, çocukluğunu, büyüme hikayesini ve kırılma noktalarını ilk kez anlattı. Hayatının müzikle geçtiğini belirten şarkıcı çocukluğunda prenses gibi yetiştirildiğini belirtti. Seçkin, "Bütün çocukluğu ve hayatı müzik ile yoğrulmuş biriyim. Bir ailenin tek kızı aynı zamanda prenses gibi yetiştirilmiş biriyim. Ailem çok düşkündü bana" dedi.

