Portekiz'de hırsızlık şoku

Oyuncu Pelin Akil, tek başına çıktığı Portekiz tatilinde hırsızlık şoku yaşadı. Oyuncu, Lizbon sokaklarında gezdiği sırada bir kadının fermuarı açık olan sırt çantasına elini soktuğunu fark etti. Hırsızla burun buruna geldiğini söyleyen Akil, kadına sert bir dille tepki gösterdiğini ancak karşı tarafın bu durumu inkar ettiğini belirtti. Kadının oldukça rahat tavırlar sergilediğini ve hiçbir şey olmamış gibi davrandığını belirten Akil, cüzdanını son anda kurtardığını ifade etti.

