500 milyon dolar borçla ölmüş

Amerikalı pop şarkıcısı Michael Jackson'ın 500 milyon dolar borcu olduğu ortaya çıktı.

People dergisinin elde ettiği mahkeme belgelerine göre, pop efsanesi Michael Jackson'ın mirasından elde edilen paranın, hukuki hizmetler ve diğer masraflar için tazminat olarak kullanılması talep edildi.

MICHAEL JACKSON'A BİRÇOK EYALET VE ÜLKEDE DAVA AÇILMIŞ



Birçok eyalet ve ülkede de Popun kralı Michael Jackson'a dava açılmıştı.

Dosyada, 65'ten fazla alacaklının dava açtığı ve bunun da daha fazla davaya yol açtığı belirtildi. Ancak davaların çoğunun uzlaşma ile sona erdiği belirtiliyor.