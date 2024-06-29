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29 Haziran 2024 Cumartesi 10:01:00 - Güncelleme:29 Haziran 2024 Cumartesi 10:01:00

Popun kralı Michael Jackson, 500 milyon dolar borçla ölmüş

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Michael Jackson'ın 500 milyon dolar borcu olduğu ortaya çıktı. Michael Jackson'ın mirasından elde edilen para, hukuki hizmetler ve diğer masraflar için tazminat olarak kullanılmış.

Amerikalı pop şarkıcısı Michael Jackson'ın 500 milyon dolar borcu olduğu ortaya çıktı.

MAHKEME BELGELERİ MICHAEL JACKSON'IN BORÇLARINI ORTAYA ÇIKARDI

People dergisinin elde ettiği mahkeme belgelerine göre, pop efsanesi Michael Jackson'ın mirasından elde edilen paranın, hukuki hizmetler ve diğer masraflar için tazminat olarak kullanılması talep edildi.

MICHAEL JACKSON'A BİRÇOK EYALET VE ÜLKEDE DAVA AÇILMIŞ

Birçok eyalet ve ülkede de Popun kralı Michael Jackson'a dava açılmıştı.

Dosyada, 65'ten fazla alacaklının dava açtığı ve bunun da daha fazla davaya yol açtığı belirtildi. Ancak davaların çoğunun uzlaşma ile sona erdiği belirtiliyor.

Etiketler : pop şarkıcısı michael jackson dava borç
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