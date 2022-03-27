Şarkıcı Serdar Ortaç, erkek pop şarkıcılarını hedef aldı. Şarkıcı, "Popun kralı benim" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Şarkıcı ve besteci Serdar Ortaç müzik camiasında yeni bir tartışma konusu yarattı. Sanatçı, önceki akşam Etiler'de hayranlarıyla bir araya geldi. Sahne sonrası şarkıcı habercilerle ayaküstü sohbet etti. Ortaç, Mustafa Sandal, Kenan Doğulu, Tarkan, Murat Boz, Berkay ve Murat Dalkılıç gibi isimlerin yer aldığı pop müziği sanatçıları arasında kendini kral ilan etti. Ortaç, "Popun kralı benim. Kraliçesi de Hande var Demet var Gülşen var kraliçe dolu. Hatta Ajda Pekkan var ama popun kralı benim. Tarkan'da kral, o da kral" dedi. Serdar Ortaç'ın açıklamalarına erkek pop müziği sanatçılarının ne cevap vereceği merak konusu oldu.