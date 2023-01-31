Serenay Sarıkaya keşif yapmaktan hoşlandığını, "Popüler olan her şeye karşıyım. Keşfedilmemiş şeyleri seviyorum" diyerek açıkladı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Canan Ergüder'le başrolünü paylaşacağı 'Aile' dizisinde yer alacak olan oyuncu Serenay Sarıkaya hakkında merak edilenleri anlattı. Oyuncu, Netflix'in bir programına katıldı. Neşeli geçen yapımda, kendisini gece insanı olarak tanımlayan Sarıkaya, "Çok evciyim ama son zamanlarda arkadaş grubumla sosyalleşiyorum" dedi. Oyuncu, yeni yerler keşfetmeyi sevdiğini söyledi. Sarıkaya, "Popüler olan her şeye karşıyım. Keşfedilmemiş şeyleri seviyorum" dedi. Kendisini 'Duygularımla hareket eden birisiyim' diyerek tanımlayan oyuncu, "Telefonla aramak yerine mesaj atmayı seviyorum" diye konuştu. Hayattan ve anı yaşamaktan keyif aldığını belirten Sarıkaya, "Anı yaşamayı severken bazı şeylerin de belli çerçeveler içerisinde olmasını seviyorum" diye konuştu.