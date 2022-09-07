Popçular güçlünün yanındadır

Rapçi Norm Ender, popçuları hedef aldı. "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programında konuk olan rapçi, popçuların güçlülerin yanında olduğunu iddia etti. Son dönemde rap müziğin revaçta olduğunu söyleyen rapçi, "Hangi şey daha averajlı ise, hep güçlünün yanındadır. Daha fazla para kazandıracak şeyin yanındadır. Çünkü onların ekosisteminde yaşayabilmek için bunu yapmalısın. Bizim egemen olduğumuzu gördüler, onlar da ellerindeki malzemeyi o tarafa uydurmaya çalışıyorlar" dedi.