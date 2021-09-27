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27 Eylül 2021 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:27 Eylül 2021 Pazartesi 10:30:00

Pop müziği rezil ettiler

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Şarkıcı Tuğba Özerk, "Hep mi ritim aynı olur ya? Pop müziği rezil eden insanlar!'' diyerek, Edis Görgülü, Zeynep Bastık ve 'Reynmen' adıyla tanınan Yusuf Aktaş'ı hedef aldı.

Şarkıcı Tuğba Özerk, "Hep mi ritim aynı olur ya? Pop müziği rezil eden insanlar!'' diyerek, Edis Görgülü, Zeynep Bastık ve 'Reynmen' adıyla tanınan Yusuf Aktaş'ı hedef aldı.

Yeni şarkısı "Halaybaşı"nı müzikseverlerle buluşturan Tuğba Özerk, popçu Edis, Zeynep Bastık ve 'Reynmen'i eleştirdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı, "Hep mi ritim aynı olur ya? Edoş, Zeynoş bir de Reynoş çıktı başımıza... Bir de birliktelik kurmuşlar. Bu pop müziği rezil eden insanlar... Öperim" ifadelerini kullandı. Özerk, ardından, "Sahte okeyler. Hep dön, dön aynı... Öptüm" paylaşımında bulundu. Şarkıcının bu gönderileri takipçilerini ikiye böldü. Kimi kullanıcılar Tuğba Özerk'e hak verirken, kimisi ise "Böyle bir şey söylemeye ne gerek vardı ki? Herkesin tarzı, rengi, ne olduğu kendisine. Bu başkasını ilgilendirmez" diyerek, sanatçıyı eleştirdi.

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Etiketler : Tuğba Özerk Edis Görgülü Zeynep Bastık Reynmen Yusuf Aktaş
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