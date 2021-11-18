Tenor Murat Karahan İpek Açar'ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan 'İpek Yolu' programına konuk oldu. Keyifli geçen yapımda sanatçı, "Annemin, babamın olağanüstü sesleri var. Evde güzel sesler duydum hep. Babam Türk Halk Müziği söyler, bağlama çalardı" dedi. Siyasetçi İsmet Sezgin'in yeğeni olan Karahan, idolünün dayısı olduğunu söyledi. Karahan, "İdolüm dayımdı. Politikacı olmak istiyordum. Zaman bana şunu gösterdi ki en mutlu olduğum işi yapıyorum. Siyaset hayallerimi ileriye erteledim" dedi.