Polis denetimi gerdi

Eğlence dönüşü rutin polis çevirmesine takılan Miray Daner ile Oğulcan Engin, fotoğrafları çekilince gergin anlar yaşadı.

En son Netflix'te yayınlanan 'Kuş Uçuşu' adlı yapımda rol alan sevgilisi Miray Daner ile Oğulcan Engin'in aşkı dolu dizgin devam ediyor. İlişkilerine ailelerinden onay çıkan çift önceki gün eğlenmek için dışarı çıktı. Dönüşte ise Arnavutköy'de rutin polis çevirmesine takıldı. Engin'in özel şoförlü aracında görüntülenen sevgililer, fotoğrafları çekilince gerildi. Alkol testini geçen ikili, sorulara yanıtsız bırakarak olay yerinden uzaklaştı.