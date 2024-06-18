Playback tepkisi

Hande Yener ve müzik grubu KÖFN bu yıl 58'incisi düzenlenen 'Uluslararası Kiraz Festivali'nde sevenleriyle bir araya geldi. İlk olarak KÖFN performans sergiledi, ardından Yener şarkılarını seslendirdi. Yener, sahnede playback yapan meslektaşlarına yönelik eleştiride bulunarak, seyircilere, "Hazır mıyız coşmaya? Arka taraf bizi duyuyor mu? Çünkü canlı performans yapıyoruz. Playback olunca her yerden duyuluyor tabii" dedi.