Planlı final

Oyuncu Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'le başrolünü paylaştığı 'Gecenin Ucunda' dizisinin final kararı alması hakkında konuştu. Oyuncu, yapımın 26 bölüm olarak düşünüldüğünü, reytinge yenik düşmediğini söyledi. Doğulu, "Final kararı almadık. Tam istediğimiz bölüm sınırında bitiriyoruz. Dünyada ve uluslararası mecralarda yoğun ilgi görmesi bizi mutlu etti. Dizimiz dünyada birçok ülkeye satıldı, rekor kırdık" dedi.