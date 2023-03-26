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26 Mart 2023 Pazar 15:40:00 - Güncelleme:26 Mart 2023 Pazar 15:40:00

Planlı final

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Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'le başrolünü paylaştığı 'Gecenin Ucunda' dizisinin final kararı alması hakkında konuştu.

Oyuncu Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'le başrolünü paylaştığı 'Gecenin Ucunda' dizisinin final kararı alması hakkında konuştu. Oyuncu, yapımın 26 bölüm olarak düşünüldüğünü, reytinge yenik düşmediğini söyledi. Doğulu, "Final kararı almadık. Tam istediğimiz bölüm sınırında bitiriyoruz. Dünyada ve uluslararası mecralarda yoğun ilgi görmesi bizi mutlu etti. Dizimiz dünyada birçok ülkeye satıldı, rekor kırdık" dedi.

Etiketler : gecenin ucunda kadir doğulu neslihan atagül

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