plajda spor

Oyuncu Esengül Aypek oynadığı dizinin çekimleri biter bitmez soluğu tatilde aldı. Titanic Deluxe Bodrum Hotel'de kalan oyuncu, sahilde spor yaparken görüntülendi. Yoğun çekimler sonrası dinlenmek istediğini ve formunu korumak için her gün spor yaptığını belirten Aypek, yeni projesi olup olmadığı yönündeki soruya, ''Şu an okuduğum iki proje var. İkisi de çok güzel gözüküyor ilk bakışta. Bakalım hayırlısı kısmet" dedi.