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04 Eylül 2021 Cumartesi 23:46:00 - Güncelleme:04 Eylül 2021 Cumartesi 23:46:00

Pjanic, Sezer'in filminde

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Beşiktaş'ın dünyaca ünlü futbolcusu Miralem Pjanic, Juventus'ta oynadığı dönemde Şafak Sezer'in canlı yayınında 'Beni de Kolpaçino'da oynatsana Şafak abi' mesajını yazmıştı.

Barcelona'dan Beşiktaş'a transferi sonrası Sezer, futbolcuya çağrıda bulundu. Oyuncu, Kolpaçino filminin hayranı olan Pjanic'i evine davet etti. Şafak Sezer, sosyal medya hesabından "İspanya uzaktı, artık olur. Hafta sonu bizim eve gel, şartları konuşalım" notunu düştü.

Etiketler : Pjanic şafak sezer beşiktaş
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