Pjanic, Sezer'in filminde

Barcelona'dan Beşiktaş'a transferi sonrası Sezer, futbolcuya çağrıda bulundu. Oyuncu, Kolpaçino filminin hayranı olan Pjanic'i evine davet etti. Şafak Sezer, sosyal medya hesabından "İspanya uzaktı, artık olur. Hafta sonu bizim eve gel, şartları konuşalım" notunu düştü.

