Piyanist filmiyle Oscar kazanan Adrien Brody, ABD-Türk ortak yapımı 'My Daughter's Friend' filmi için Türkiye'ye geliyor.

Ünlü Hollywood yıldızı Adrien Brody, ABD-Türk ortak yapımı 'My Daughter's Friend' filminde başrol oynayacak.

Yapımcılığını David Wachs (Toric Films LLC) ve Galip Güner'in (Statü Pictures) üstlendiği yapımda, Brody'ye güzel yıldız Nicky Whelan eşlik edecek.

'My Daughter's Friend' filminin yönetmen koltuğuna Ojan Missaghi'nin oturacağı yapımın kadrosunda aynı zamanda Leneya Grace, Shima Rayan ve Türk oyuncu Duygu Mercan yer alıyor.

'My Daughter's Friend' filmi, dünyada şöhret ve servet hayallerini gerçekleştirmek için her şeyi göze alan görünüşte genç ve masum bir model olan Lola'nın hikayesini konu alıyor.

Çekimleri İstanbul'da gerçekleşecek olan filmin seti, Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı gibi tarihi mekanlarda kurulacak.

Ekim ayında başlayacak olan psikolojik gerilim temalı filmin, 2025 yılında tüm dünyada aynı anda vizyona girmesi planlanıyor.