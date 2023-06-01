Pişti oldular

Oyuncu Meryem Uzerli, dünyaca ünlü rapçi Nicki Minaj ile pişti oldu. Oyuncu, özel bir davete Paco Rabanne'ın elektrik mavisi elbisesiyle katıldı. Uzerli, sosyal medya hesabından elbisesiyle verdiği pozları yayınladı. Uzerli'nin takipçileri Nicki Minaj'ın daha önce aynı elbisesi giydiğini fark etti. Geçtiğimiz yıllarda Minaj, Türk dizilerini çok sevdiğini ve izlediği 'Muhteşem Yüzyıl'da Uzerli'nin 'Hürrem' karakterine hayran olduğunu söylemişti.