Pınar Dura ile sorunlarını aşan Cem Özer aşka eldi

Evli ve iki çocuk babası Cem Özer'in bir takipçisine uygunsuz fotoğraflar göndererek taciz ettiği iddiası ortaya atılmıştı. Hata yaptığını kabul eden Cem Özer, taciz iddiasını reddetmiş ve eşinden özür dilemişti.



Cem Özer, eşi Pınar Dura ile birlikte kamera karşısına geçerek, "Bizim ayrı olduğumuz bir dönemde yaşanmış bir hikayedir. Bu konudan şimdi de sizlerin haberi oldu. Bu kişinin iyi niyetli olmadığı belli bu kişinin. Biz aramızda bu konuyu çözdük. Bütün kamuoyuna duyururuz" demişti.

SORUNLARI AŞTILAR

Evliliklerindeki sorunları aşan Cem Özer, Instagram hesabından eşi Pınar Dura'yla geçmiş yıllardan bir karesini paylaştı. Özer'in gönderideki yorumları sınırlandırdığı da görüldü.