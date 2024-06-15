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15 Haziran 2024 Cumartesi 08:06:00 - Güncelleme:15 Haziran 2024 Cumartesi 08:06:00

Pınar Deniz'in yeni hobisi! Şan dersleri alıyor

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‘Yargı' dizisi final yapan oyuncu Pınar Deniz, şan dersleri almaya başladı.

Marka yüzü olduğu Magnum'un etkinliğinde konuşan oyuncu, "Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Çocukluğumdan beri hep bir müzik aleti çalmayı istiyordum'' dedi. Sevgilisi Kaan Yıldırım'la mutlu bir ilişkileri olduğunu dile getiren oyuncu, haklarında çıkan ayrılık iddialarına açıklık getirdi: "Biz zaten özel hayatımızı çok göz önünde yaşayan insanlar değiliz, huzurlu mutlu giden bir ilişkimiz var.''

Etiketler : Pınar Deniz şan dersleri Yargı dizisi oyuncu final
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