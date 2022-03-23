23 Mart 2022 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:23 Mart 2022 Çarşamba 19:00:00
Pınar Deniz seri katili canlandıracak
Oyuncular Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaşacağı dizinin hazırlıkları devam ediyor.
Oyuncular Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaşacağı dizinin hazırlıkları devam ediyor. Senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı yapımda Deniz'in nasıl bir karaktere hayat vereceği belli oldu. Oyuncu dizide, gündüz oyunculuk yapan geceleri ise bir seri katil olan Yasemin'i canlandıracak.