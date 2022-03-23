Pınar Deniz seri katili canlandıracak

Oyuncular Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaşacağı dizinin hazırlıkları devam ediyor. Senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı yapımda Deniz'in nasıl bir karaktere hayat vereceği belli oldu. Oyuncu dizide, gündüz oyunculuk yapan geceleri ise bir seri katil olan Yasemin'i canlandıracak.

