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16 Ağustos 2022 Salı 15:30:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 15:30:00

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan 15'inci yıl kutlaması

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Ünlü çift Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan evliliklerinin 15'inci yıllını kutladı.

Oyuncu Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan evlendikleri günden beri yaş farkı yüzünden eleştirilere maruz kalsa da uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Her fırsatta birbirlerini çok sevdiklerini söyleyen ünlü çift 15'inci yıllarını kutladı. Ege'de tatilde olan çiftten, Pınar Altuğ eşiyle pozunu paylaşarak "Bana 'Karım olur musun?' diye soralı 15 yıl oldu, iyi ki be kocam. Sonsuza kadar" notunu düştü.

Etiketler : pınar altuğ yağmur atacan magazin
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