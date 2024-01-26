Pınar Altuğ takipçisinin 'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!
Oyuncu Pınar Altuğ'a takipçilerinden birisi, 'Yaşlanmışsınız' dedi. Yoruma kayıtsız kalamayan Pınar Altuğ, bakın ne cevap verdi.
Oyuncu Pınar Altuğ, okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından eşi Yağmur Atacan ve kızı Su'yla birlikte soluğu Bolu'daki kayak merkezinde aldı. Ailece tatil yapan Altuğ, kayak yaparak eğlenceli anlar yaşadı. Tatilden eşiyle bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Altuğ'a takipçilerinden birisi, 'Yaşlanmışsınız' dedi.
Yoruma kayıtsız kalamayan Altuğ, "Ne güzel yıllar geçiyor. Savaşmak yerine tadını çıkarmak lazım" diyerek cevap verdi.